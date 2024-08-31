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Житель Сосновоборска вымогал у школьницы обнаженные фото и предлагал девочке деньги

В Красноярском крае задержали мужчину за покупку интимных фото шестиклассницы

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Shutterstock

Жителя Сосновоборска подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Мужчина вымогал у шестиклассницы интимные фото и предлагал ей за это деньги. Об этом сообщает сосновоборская газета «Рабочий».

В правоохранительные органы обратилась мать шестиклассницы, женщина рассказала, что ее дочь познакомилась в сети с неизвестным мужчиной. Между ними завязалась переписка, в ходе общения новый знакомый требовал у девочки интимные фото и предлагал ей за это деньги. Школьница рассказала о произошедшем родителям, которые немедленно обратились в полицию.

Далее переписку со злоумышленником от лица дочери вела мать, она договорилась с преступником о встрече, когда мужчина пришел на «свидание» с ребенком, его удалось задержать. Свои действия он пояснил тем, что хотел познакомиться и погулять.

Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, в ходе допроса он признал свою вину.

Ранее мошенники выманили приватные фото у 13-летних девочек и разослали их знакомым.

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