Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В отеле Петербурга девушку окатило кипятком и придавило рухнувшей душевой кабиной

«78.ru»: в Петербурге девушка принимала душ в отеле и попала в реанимацию

close
Depositphotos

Из отеля на севере Петербурга в реанимацию с ожогами и травмами госпитализирована девушка, на нее упала душевая кабина. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в отеле в районе станции метро «Парнас», две подруги заселились в гостиницу. Одна из них решила принять душ, внезапно на нее хлынул поток кипятка, пострадавшая упала, на нее рухнула душевая кабина.

С многочисленными травмами девушку госпитализировали, она находится в отделении реанимации. По словам ее подруги, руководства отеля не признает своей вины и потребовало постояльцев оплатить причиненный ущерб.

«Девушка могла пострадать от чего угодно, но не по вине отеля», — сообщило руководство гостиницы.

В администрации отеля также отметили, что максимальная температура воды в трубах составляет 70 градусов, поэтому ожоги в принципе невозможны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Подмосковье семья попала в реанимацию после взрыва водонагревателя в доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами