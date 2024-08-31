Экс-командующий ВВС Украины процитировал Залужного

Бывший командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, отправленный в отставку по указу президента Владимира Зеленского, процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Слова экс-главкома приведены в Telegram-канале Олещука.

«Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно», — говорится в посте.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука после падения американского истребителя F-16. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

До этого американское издание The Wall Street Journal подтвердило крушение американского истребителя F-16 на Украине. Причиной падения самолета названа ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела».

Ранее NYT рассказала, что F-16 ВСУ мог быть поражен ЗРК Patriot.