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Экс-командующий ВВС Украины процитировал Залужного

Отправленный в отставку командующий ВВС Олещук процитировал Залужного

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Воздушные силы Украины

Бывший командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, отправленный в отставку по указу президента Владимира Зеленского, процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Слова экс-главкома приведены в Telegram-канале Олещука.

«Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно», — говорится в посте.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука после падения американского истребителя F-16. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

До этого американское издание The Wall Street Journal подтвердило крушение американского истребителя F-16 на Украине. Причиной падения самолета названа ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела».

Ранее NYT рассказала, что F-16 ВСУ мог быть поражен ЗРК Patriot.

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