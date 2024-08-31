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Россиянам напомнили о новом законе о страховании такси

В ГД предупредили о новом обязательном страховании такси с 1 сентября

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Мария Девахина/РИА Новости

С 1 сентября вступает в силу закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) для легковых такси, который также предусматривает выплаты соразмерной компенсации за ущерб, причиненный имуществу, здоровью или жизни пассажиров. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) вызывает много обсуждений в медийном пространстве. Несмотря на давление со стороны отрасли таксомоторных перевозок, мы не намерены откладывать его реализацию. Мы приняли это решение осознанно для повышения уровня защиты пассажиров,» — отметил Федяев.

Он добавил, что данный закон существует более 10 лет, за это время он зарекомендовал себя как эффективный инструмент защиты пассажиров общественного транспорта.

По словам Федяева, страховая компания будет осуществлять выплаты соразмерной компенсации, если будет причинен ущерб имуществу, здоровью или жизни пассажиров.

До этого представители власти и бизнеса предложили пересмотреть требование в законе о такси, касающееся работы самозанятых водителей в регионе по месту прописки.

Ранее россияне нашли альтернативу такси в час пик.

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