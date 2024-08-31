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Названо число граждан недружественных стран, получивших убежище в РФ

МВД: более 400 иностранцев из недружественных стран получили убежище в России

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Более 400 иностранцев из недружественных стран обратились за защитой и получили убежище в России. Об этом сообщается в репортаже ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«Министерство внутренних дел активно работает над поддержкой иностранных граждан из недружественных стран, которые выбрали духовные и культурные ценности России и обратились за защитой на ее территории. В настоящий момент временное убежище предоставлено более 400 таким заявителям,» — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что основная часть этих граждан прибыла в Россию из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады.

В конце 2023 года МВД информировало, что за первые девять месяцев года более 110 граждан Германии и 84 представителей прибалтийских государств обратились с просьбами о предоставлении временного убежища в связи с угрозами, вызванными их поддержкой российской государственной политики. Указанные цифры демонстрируют рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

До этого МВД РФ выдало многодетной семье из США свидетельство о временном убежище в РФ. Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер приняли решение переехать в Россию на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей.

Ранее Путин подписал указ об оказании помощи иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

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