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Минздрав Японии заявил о рекордном снижении рождаемости

Минздрав Японии: рождаемость в стране упала до рекордно низкого уровня

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Kim Kyung Hoon/Reuters

Рождаемость в первой половине 2024 года в Японии снизилась до рекордного уровня в 350 тысяч детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Согласно данным министерства, рождаемость упала на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. показатель стал наименьшим с 1969 года, когда начала вестись подобная статистика.

Отмечается, что показатель включает в себя детей, родившихся у японцев за рубежом, и детей иностранцев, родившихся в Японии. Если тенденция к снижению рождаемости сохранится, то за год в стране впервые может появиться на свет менее 700 тысяч детей.

До этого первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщала, что суммарный коэффициент рождаемости в селах РФ за 10 лет снизился на треть из-за оттока молодежи в город.

По ее словам, в России село всегда было основой роста численности населения, однако с 2012 года ситуация начала ухудшаться.

Ранее в России признали, что фундамент отношений с Японией почти разрушен.

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