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Британское судно атаковали ракетами у побережья Йемена

Британские ВМС сообщили о нападении на судно к востоку от йеменского порта Адена

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно в 240,8 километрах к востоку от порта Адена в Йемене. Об этом сообщается на сайте управления.

«Мы получили сообщение о данном инциденте, который произошел вблизи Адена. В настоящее время власти занимаются расследованием ситуации», — говорится в публикации UKMTO. Инцидент был квалифицирован как нападение.

Управление настоятельно рекомендовало судам проходить через этот район с повышенной осторожностью и информировать о любой подозрительной активности.

21 августа йеменские хуситы атаковали танкер Sounion, ранив одного из членов экипажа. В 77 морских милях к западу от порта Ходейда хуситы на двух лодках открыли огонь по танкеру, который затем был поражен тремя снарядами и потерял управление. Впоследствии на борту начался пожар.

Ранее в России отметили влияние конфликта в Йемене на морскую логистику.

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