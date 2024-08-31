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Эксперт рассказал, какие профессии будут востребованы на рынке труда в IT осенью

IT-эксперт Мокевнин: осенью дефицит кадров в IT-сфере может стать еще острее

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Freepik

В IT ощущается нехватка квалифицированных кадров с уровнем middle и выше, при этом требования к компетенциям работников меняются и продолжают расти, рассказал «Газете.Ru» Кирилл Мокевнин, сооснователь онлайн-школы программирования Хекслет.

«В разработке, кибербезопасности, ИИ, аналитике данных и продуктовом менеджменте спрос на квалифицированных работников существенно превышает предложение — и это не предел. Безусловно, нехватка кадров в меньшей степени затрагивает младших специалистов — здесь сохраняется высокое предложение, поэтому «джунам» необходимо проявлять максимальные усилия и постоянно обучаться, чтобы закрепиться в компании и продолжить рост», — объяснил он.

При этом, чтобы младшему специалисту перейти на уровень выше, необходимо проработать приблизительно от года до полутора лет. За это время компания должна помочь сотруднику адаптироваться и поощрять его обучение. Уже сейчас компании предлагают сотрудникам увеличение оклада при условии изучения новых технологий. Таким образом компании стараются заработать лояльность сотрудника и избежать его ухода.

«Стремительное развитие технологий создает ситуацию, при которой профильное образование слишком быстро теряет актуальность. В результате, формируется необходимость постоянной переподготовки и совершенствования навыков. Поэтому специалисты на рынке труда вынуждены постоянно изучать новое. Рынок устанавливает высокие требования к квалификации соискателей, при этом, вакансии зачастую нацелены на узкопрофильных специалистов, обладающих углубленными знаниями, что сокращает группу подходящих кандидатов», — отметил Мокевнин.

Кроме того, увеличивается количество IT-компаний и стартапов, что ведет к усилению конкуренции за таланты на рынке труда. Сейчас ниша по поиску перспективных айтишников уже стала целой индустрией — Talent Tech, в которой одни компании помогают находить и развивать талантливых IT-специалистов в других компаниях.

«Осенью дефицит кадров может стать еще острее. Деловая активность возрастет, а компании начнут запускать новые проекты. В ситуации, когда дефицит усилится, компании будут еще активнее бороться за талантливых и опытных специалистов, способных решать сложные задачи», — резюмировал эксперт.

Ранее эксперт дал советы будущим абитуриентам при поступлении на направления кибербезопасности.

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