Студентам рассказали о лайфхаках, как грамотно распоряжаться бюджетом

Студентам стоит завести привычку записывать, куда и сколько вы потратили. Такая идея кажется слишком скучной и трудозатратной, однако к ней быстро привыкаешь и скоро начинаешь видеть пользу, рассказала «Газете.Ru» финансовый консультант сервиса «Пакет» Ольга Матвеева.

«Если вы точно знаете свои расходы, вам проще планировать, откладывать и распределять средства. К тому же сейчас множество удобных приложений, которые позволяют быстро записывать свои траты. Учет и контроль — это первый шаг к финансовой грамотности», — объяснила она.

Также пользуйтесь статусом «студент».

«Скидки в магазинах, кафе, льготы на транспорт и на культурные мероприятия — все это делает траты студентов намного меньше и позволяет сохранять средства. Также полезно использовать карты лояльности и кэшбэк-сервисы. Они могут сделать чек вашей покупки в разы меньше или же вернуть часть суммы. Зачастую многие просто забывают о своих дополнительных преимуществах, поэтому тратят гораздо больше», — сказала эксперт.

Важно уметь расставлять приоритеты между «обязательными» и «необязательными» тратами, чтобы не «уходить в минус» и распределять бюджет осознанно.

«Обязательные» траты должны составлять 70% от дохода. В них входят расходы на питание, транспорт, оплату связи, жилья и коммунальных услуг. На «необязательные» можно оставлять около 20% и делать желанные покупки. Также если вы хотите быть уверены в завтрашнем дне или копить на что-то более глобальное, например, путешествие, то 10% от дохода стоит отправлять на сберегательный счет, либо же оставить эту сумму в качестве финансовой подушки безопасности», — подчеркнула Матвеева.

Еще один полезный совет для студентов — установите себе месячный, недельный или ежедневный бюджет. Это нужно для того, чтобы выработать у себя «внутреннее ощущение» ограничения своих расходов. Через несколько месяцев вы автоматически будете понимать, сколько вы можете потратить, не смотря на свой счет, резюмировала она.

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