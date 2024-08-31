Россияне рассказали, с какими сложностями чаще всего сталкиваются в изучении английского

Нехватка словарного запаса и сложности с запоминанием слов — наиболее актуальная проблема в изучении английского языка для россиян в возрасте от 31 до 35 лет (в 57% случаев), а слишком сложная и запутанная грамматика — для россиян в возрасте от 36 до 45 лет и старше. Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 до 45 лет и старше, и чаще всего единодушно среди сложностей они называли нехватку словарного запаса, чтобы свободно общаться (28% случаев) и плохое восприятие речи на слух (в 26% случаев). Слишком сложная грамматика, по мнению респондентов, препятствует успешному изучения языка в 18% случаев, в 14% случаев россияне сталкиваются с внутренним блоком.

Интересно, что сложности в изучении английского нередко меняются в зависимости от возраста. Опрос показал, что нехватка словарного запаса и трудности с запоминанием слов — наиболее актуальная проблема для россиян в возрасте от 31 до 35 лет (в 57% случаев), а реже всего об этом говорили россияне в возрасте старше 45 лет. А слишком сложная и запутанная грамматика — наиболее частая сложность для россиян в возрасте от 36 до 45 лет и старше (в 30% и 26% случаев соответственно).

Лучше всего, судя по опросу, грамматика дается людям в возрасте от 18 до 25 лет и от 31 до 35 лет: россияне этого возраста лишь в 10% случаев упоминали об этой сложности. Некомфортно и глупо чувствуют себя на занятиях чаще всего россияне в возрасте от 26 до 30 лет (в 20% случаев), а вот россиянам в возрасте старше 45 лет эта проблема знакома редко — лишь в 7% случаев.

Ранее лингвист назвала способы мотивировать ребенка учить языки.