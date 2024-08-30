Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собянин рассказал об инновационных проектах в сфере транспорта

Собянин: в Москве начинают работу несколько инновационных проектов по транспорту

close
Егор Алеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице реализуют сразу несколько инновационных проектов в транспортном секторе. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что две цифровые станции Московского транспорта уже начали работу — на «Марьиной Роще» Большой кольцевой линии (БКЛ) и в терминале №1 Московского городского вокзала (МГВ) у станции «Нижегородская».

По его словам, контента для станций загружается дистанционно менее, чем за минуту. Пассажиры будут оперативно получать информацию об изменениях в работе транспорта.

Также в кассах столичного метро и в 1,7 тыс. автоматов по продаже билетов поездки можно оплачивать с помощью СБП.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что пассажиры столичного городского транспорта совершили 115 млн поездок по биометрии с момента запуска сервиса.

Ликсутов отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина городские службы продолжат внедрять биометрию в городском транспорте столицы.

Ранее власти Петербурга перенесли открытие новой станции метро на 2025 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами