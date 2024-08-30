Собянин рассказал об инновационных проектах в сфере транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице реализуют сразу несколько инновационных проектов в транспортном секторе. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что две цифровые станции Московского транспорта уже начали работу — на «Марьиной Роще» Большой кольцевой линии (БКЛ) и в терминале №1 Московского городского вокзала (МГВ) у станции «Нижегородская».

По его словам, контента для станций загружается дистанционно менее, чем за минуту. Пассажиры будут оперативно получать информацию об изменениях в работе транспорта.

Также в кассах столичного метро и в 1,7 тыс. автоматов по продаже билетов поездки можно оплачивать с помощью СБП.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что пассажиры столичного городского транспорта совершили 115 млн поездок по биометрии с момента запуска сервиса.

Ликсутов отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина городские службы продолжат внедрять биометрию в городском транспорте столицы.

Ранее власти Петербурга перенесли открытие новой станции метро на 2025 год.