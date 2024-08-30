Россиянка сделала более 20 переводов мошенникам на более чем 10 млн рублей

Мошенники выманили у жительницы Ставрополья более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и рассказали, что кто-то пытается направить ее деньги на счета на подозрительной инвестиционной платформе.

В результате россиянка отправилась в банк и взяла кредит. Помимо этого, она сняла собственные сбережения. Всего она отдала более десяти миллионов рублей, которые якобы должны были отправиться на «безопасный счет», с которого потом деньги вернутся.

«Действуя по инструкции злоумышленника, заявительница совершила более 20 переводов», – сообщается в публикации.

Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас неизвестных ищут.

До этого преподаватель МГУ отдала мошенникам более 12 миллионов рублей. Аферисты убедили женщину взять деньги в долг, затем вынудили продать квартиру и отдать им средства от сделки.

Ранее россиянка поверила в бесплатную замену счетчиков и отдала аферистам 8 миллионов рублей.