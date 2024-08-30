На Украине расширили выполняющую закон о запрете УПЦ госслужбу

Правительство Украины расширило штат Государственной службы по этнополитике и свободе совести. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Депутат уточнил, что раньше в штате госслужбы числился 41 сотрудник. Теперь число работников увеличится до 64 человек.

«Хочу отметить, что именно эта служба будет выполнять закон о запрете деятельности УПЦ», — написал Гончаренко.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. По словам Гончаренко, за принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. После подписания и обнародования закона он официально вступит в силу.

В этот же день советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что Священный Синод Русской православной церкви оценит запрет Украинской православной церкви. Он отметил, что этот закон «попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы».

Ранее Патриарх Кирилл сравнил запрет УПЦ на Украине со смутой.