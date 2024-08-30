Ректор МГУ назвал проходной балл для поступления на бюджет в МГУ

Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий заявил, что средний результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вуз на бюджетную основу достиг 86,10 балла. Его слова на пресс-конференции, посвященной презентации VIII выпуска Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» передает РИА Новости.

«У нас на некоторых факультетах есть отсечка: средний балл ЕГЭ должен быть не ниже чего-то. Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ», — сказал Садовничий.

Согласно презентации ректора, в 2023 году средний балл ЕГЭ для поступления в МГУ на бюджет составлял 84,94, а в 2022 году — 86,38 балла.

До этого ректор Государственного университета управления Владимир Строев заявлял, что в этом году у российских абитуриентов сохранился интерес к социально-гуманитарным направлениям в вузах. При этом заметно вырос спрос на IT и информатику. В топе популярных специальностей оказались также менеджмент, экономика, юриспруденция и связи с общественностью.

Ранее стало известно, в какой вуз поступила получившая 400 баллов на ЕГЭ россиянка.