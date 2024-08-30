Названа предварительная причина крушения SSJ-100 в Подмосковье

Согласно предварительным данным, причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье могли стать неполадки или неправильная установка датчиков угла атаки. Это следует из данных промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Из данных отчета следует, что некорректную работу датчиков пилоты заметили во время полета.

«Второй пилот информировал: «Смотри, у нас угол атаки большой». КВС (командир воздушного судна. — прим. ред.) отреагировал: «Датчик угла атаки что ли не работает?» — говорится в документе.

Также в отчете говорится, что самолет превысил допустимую скорость, что вызвало срабатывание сигнализации «OVERSPEED». Однако, по данным МАК, пилоты не обсуждали это.

Крушение самолета произошло 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже выяснилось, что SSJ-100 выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Ранее стало известно, что Superjet подал сигнал бедствия из-за разгерметизации.