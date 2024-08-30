МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет после крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МАК.

«Межгосударственный авиационный комитет информирует о том, что Комиссия МАК по расследованию авиационного происшествия с самолетом RRJ-95LR-100 (RA-89049) подготовила промежуточный отчет», — говорится в сообщении.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже выяснилось, что «Суперджет» выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

18 августа пилоты самолета Sukhoi Superjet 100 подали сигнал бедствия из-за разгерметизации. Борт летел из Нижнего Новгорода в Москву.

Ранее Superjet подал сигнал бедствия из-за разгерметизации.