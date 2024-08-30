Топ-менеджеров арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа

Пресненский суд Москвы отправил в следственный изолятор двух топ-менеджеров компании по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как рассказал собеседник агентства, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении топ-менеджеров компании — Миронова Игоря Анатольевича и Иванова Олега Вячеславовича.

В суде при этом не уточнили, о какой компании идет речь. По информации источника РИА Новости, Иванов и Миронов являлись генеральными директорами ООО «СПЕЦТЕХНИКА». Согласно данным на верифицированной странице на сайте для поиска вакансий для соискателей работы, данная компания «имеет широкий спектр производственной деятельности по государственным контрактам Минобороны России».

22 августа бывший начальник отдела департамента обеспечения гособоронзаказа Минобороны Владислав Гуков признал вину по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По данным следствия, Гуков признался, что с декабря 2012 по февраль 2017 года необоснованно включал в стоимость контракта на закупку оборудования для радиолокационных станций расходы на программное обеспечение, которое фактически было бесплатным.

Ранее Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.