Полиция задержала еще двух участников «голой вечеринки» в Астрахани

Сотрудники полиции задержали еще двух участников «голой вечеринки», которую провели в астраханском клубе «Бункер». Об этом сообщило управление МВД России по Астраханской области.

«Астраханцы 1987 и 1986 годов рождения были доставлены в отдел полиции, где сознались в участии в нашумевшей вечеринке», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что в отношении задержанных составили административные протоколы о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В настоящее время документы направлены в суд.

До этого в сети опубликовали видео с «голой вечеринки» в клубе «Бункер». По словам жителей Астрахани, организаторы устроили конкурс с iPhone в качестве главного приза: получить его должен был тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин осудил прошедшее мероприятие. По его словам, участники вечеринки не знают, что происходит в настоящих бункерах на передовой, потому что «они продались за американский телефон». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд назначил наказание организатору «голой вечеринки» в Астрахани.