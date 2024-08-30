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Россиянка поверила в бесплатную замену счетчиков и отдала аферистам 8 млн рублей

Воронежская пенсионерка отдала аферистам 8 млн рублей из-за замены счетчиков

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Pixabay

Жительница Воронежской области отдала аферистам более восьми миллионов рублей после того, как продиктовала им свои данные. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам 80-летней россиянки, неизвестные представились сотрудниками новой управляющей компании, которая теперь обслуживает ее дом. Из-за смены организации, женщине должны бесплатно заменить счетчики. Пенсионерка продиктовала свои данные, в том числе и СНИЛС.

Позже ей сообщили, что аккаунт на «Госуслугах» якобы взломан и она может потерять все сбережения. Чтобы не потерять деньги, россиянка сняла накопления и передала им. Всего от женщины аферисты получили 8,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут найти злоумышленников.

До этого жертвой мошенников стала преподаватель МГУ. Неизвестные убедили женщину в том, что неизвестные от ее имени перевели деньги ВСУ. Женщина сняла сбережения, взяла кредит, продала квартиру и отдала аферистам более 12 миллионов рублей.

Ранее в Благовещенске женщина попыталась сжечь квартиру, поверив обещаниям мошенников купить новую.

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