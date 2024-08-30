Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинцы могут обладать миллионами единиц незадекларированного оружия

МВД: на Украине может быть до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия

close
Shutterstock

Заместитель главы МВД Украины Богдан Драпятый заявил, что у граждан может быть до нескольких миллионов единиц незадекларированного оружия. Его слова передает «Новости.LIVE» в Telegram-канале.

Представитель украинского силового ведомства уточнил, что в настоящее время в стране может находиться до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия. По его словам, точное количество подсчитать невозможно из-за продолжающихся военных действий.

13 марта глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что украинские власти не будут изымать розданное гражданам стрелковое оружие до конца боевых действий.

В прошлом году обозреватель британской газеты Telegraph Пол Джеймс назвал незарегистрированное украинское вооружение угрозой для Великобритании. Он заявил, что «все оружие, которое было легально выдано гражданам, в том числе подразделениями Национальной полиции», учтено в учетной базе, и в украинском МВД не видят проблем по контролю за его использованием.

Ранее в МВД рассказали, что чаще всего незаконно перевозят в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами