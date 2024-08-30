Украинцы могут обладать миллионами единиц незадекларированного оружия

Заместитель главы МВД Украины Богдан Драпятый заявил, что у граждан может быть до нескольких миллионов единиц незадекларированного оружия. Его слова передает «Новости.LIVE» в Telegram-канале.

Представитель украинского силового ведомства уточнил, что в настоящее время в стране может находиться до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия. По его словам, точное количество подсчитать невозможно из-за продолжающихся военных действий.

13 марта глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что украинские власти не будут изымать розданное гражданам стрелковое оружие до конца боевых действий.

В прошлом году обозреватель британской газеты Telegraph Пол Джеймс назвал незарегистрированное украинское вооружение угрозой для Великобритании. Он заявил, что «все оружие, которое было легально выдано гражданам, в том числе подразделениями Национальной полиции», учтено в учетной базе, и в украинском МВД не видят проблем по контролю за его использованием.

Ранее в МВД рассказали, что чаще всего незаконно перевозят в России.