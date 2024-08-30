МВД опубликовало ориентировку на экс-бойца СВО, подозреваемого в убийстве

Отдел МВД России «Чусовской» опубликовал ориентировку на бывшего участника спецоперации на Украине Артема Бучина, подозреваемого в двойном убийстве. Соответствующее сообщение в Telegram-канале полиции Прикамья.

«Отделом МВД России «Чусовской» по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается мужчина 25-30 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы рыжие, хромает», — сказано в ориентировке.

Согласно сообщению, последний раз подозреваемого видели идущим по улице Демьяна Бедного в направлении района «Красный поселок».

До этого издание 59.ru писало, что в Пермской области вернувшийся после СВО убийца подозревается в том, что он лишил жизни молодую девушку и ее ребенка. Два года назад мужчину уже осудили за изнасилование и убийство местной медсестры, однако мужчина завербовался в частную военную компанию «Вагнер», пробыл на фронте несколько месяцев и приехал домой (по одной из версий, подстроив свое ранение). Знакомые рассказывают, что у подозреваемого еще до СВО «поехала крыша», а местные жители сами начали его поиски.

Ранее россиянин обезглавил инвалида, совратил подростка и ушел на СВО, не дожидаясь приговора.