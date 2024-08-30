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Убитая экс-вагнеровцем жительница Пермского края была сиротой

«Осторожно, новости»: убитая экс-вагнеровцем россиянка была сиротой

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Телеграм-канал «Полиция Прикамья»

Жительница города Чусовой Пермского края, с которой расправился экс-боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Артем Бучин, получивший помилование после участия в спецоперации на Украине, была сиротой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Лучшая подруга россиянки начала собирать деньги на ее похороны. Жительница Пермского края некоторое время проживала в приемной семье, но с новыми родственниками отношения у нее не заладились.

У женщины остался сын, его отцом является Бучин. Знакомые отметили, что сейчас ребенка отдали сестре экс-вагнеровца. Самого Бучина пока задержать не удалось.

30 августа Следственный комитет по Пермскому краю сообщил, что в городе Чусовой жестоко убили женщину 1996 года рождения и ее семилетнюю дочь. Их тела были обнаружены в квартире днем ранее. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают местонахождение убийцы.

Издание 59.ru уточняет, что в соцсетях распространилась ориентировка, в которой в качестве подозреваемого в убийстве фигурирует помилованный за участие в СВО Артем Бучин. В феврале 2023 года его приговорили к 20 годам колонии за изнасилование и убийство молодой медсестры в Чусовом, однако в местах заключения он не провел и года. Россиянин вступил в ЧВК «Вагнер», уехал на СВО и спустя некоторое время вернулся домой с ранением.

Ранее изнасиловавший мертвую пенсионерку экс-вагнеровец вернулся на СВО после восьми дней в колонии.

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