Убитая экс-вагнеровцем жительница Пермского края была сиротой

Жительница города Чусовой Пермского края, с которой расправился экс-боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Артем Бучин, получивший помилование после участия в спецоперации на Украине, была сиротой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Лучшая подруга россиянки начала собирать деньги на ее похороны. Жительница Пермского края некоторое время проживала в приемной семье, но с новыми родственниками отношения у нее не заладились.

У женщины остался сын, его отцом является Бучин. Знакомые отметили, что сейчас ребенка отдали сестре экс-вагнеровца. Самого Бучина пока задержать не удалось.

30 августа Следственный комитет по Пермскому краю сообщил, что в городе Чусовой жестоко убили женщину 1996 года рождения и ее семилетнюю дочь. Их тела были обнаружены в квартире днем ранее. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают местонахождение убийцы.

Издание 59.ru уточняет, что в соцсетях распространилась ориентировка, в которой в качестве подозреваемого в убийстве фигурирует помилованный за участие в СВО Артем Бучин. В феврале 2023 года его приговорили к 20 годам колонии за изнасилование и убийство молодой медсестры в Чусовом, однако в местах заключения он не провел и года. Россиянин вступил в ЧВК «Вагнер», уехал на СВО и спустя некоторое время вернулся домой с ранением.

Ранее изнасиловавший мертвую пенсионерку экс-вагнеровец вернулся на СВО после восьми дней в колонии.