На столичных ярмарках проведут благотворительную акцию «Подари яблоко!»

С 30 августа по 1 сентября посетители столичных ярмарок выходного дня смогут принять участие в традиционной благотворительной акции «Подари яблоко!». Приобретенные фермерские фрукты отправят в центры поддержки и развития семьи «Ладошка счастья» и «Перово». Об этом сообщается на портале mos.ru.

В столичном Департаменте торговли и услуг, который организовывает акцию, отметили, что московские ярмарки активно участвуют в благотворительных программах.

Среди них — акция «Подвешенный мандарин», которую устраивают накануне Нового года. Также в этом году был организован сбор фруктов для социальных учреждений от покупателей ярмарок на Яблочный Спас. В благотворительные фонды передали около 500 килограммов яблок.

Для того, чтобы принять участие в акции «Подари яблоко!», покупателю достаточно приобрести любое количество фруктов на ярмарках выходного дня, а затем передать их администратору площадки или сложить в специальную корзину.

В акции будут участвовать ярмарки, расположенные на улицах Красноармейская, 1905 года, Азовская, Дубравная и других.