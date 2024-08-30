Возле столичных дворцов бракосочетания создали цветочные арт-объекты

Столичные флористы приняли участие в проекте «Свадебная ротонда» и создали ландшафтные арт-объекты, которые разместили у нескольких ЗАГСов Москвы. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Цветочные композиции разместили возле дворцов бракосочетания № 1 и 4, Южное Бутово, а также Шипиловский, Таганский и Кутузовский. Возле последнего оформлена самая масштабная работа. Для ее создания использовали около 260 растений. Среди них розы, гортензии, чабрец, мята, кусты малины, а также ампельные плющи.

Арт-объекты у входа во дворцы бракосочетания создают праздничный антураж.

Жители столицы специально приезжают к ЗАГСам, чтобы сделать фотографии.

Цветочные композиции будут стоять до первых холодов.

Проект «Свадебная ротонда» проходит в рамках фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы», который позволил украсить скверы, площади и улицы города.

В этом году в столице появилось более 50 традиционных выставочных садов. Еще более 650 небольших цветочных объектов преобразили привычные городские пространства.