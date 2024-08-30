В «Лужниках» пройдет тренировка по стретчингу

Cтоличный Департамент спорта пригласил всех желающих 30 августа в олимпийский комплекс «Лужники» на занятие по стретчингу, которое проведут профессиональные тренеры. Дети в это время смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию фоторамки. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Мероприятия пройдут в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Выполнение упражнений не требует предварительной подготовки.

Тренировка начнется в 18:30 на малой сцене.

В этот же день в лектории пройдет мастер-класс, во время которого гости под руководством опытных мастеров украсят фоторамку. Участникам покажут различные техники декорирования и предложат на выбор разнообразные материалы: ткань, бумагу, бусины, стразы.

На мультиспортивной площадке в «Лужниках» работает 18 тематических зон, посвященных экстремальным видам спорта, фиджитал-спорту, пляжному футболу и волейболу, паркуру, настольному теннису, бадминтону, шахматам, фрисби и другим занятиям.

Посетители площадки могут побывать на зрелищных соревнованиях, мастер-классах, турнирах, показательных выступлениях атлетов и встречах со знаменитыми спортсменами. Вход свободный.

Площадка открыта со вторника по четверг с 12:00 до 21:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, в субботу с 10:00 до 22:00 и в воскресенье с 10:00 до 21:00.

Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» стартовал 1 августа и продлится до 8 сентября. На более чем на 30 площадках столицы проходят культурные, спортивные и образовательные мероприятия, посвященные развитию мегаполиса.