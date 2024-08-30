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В Екатеринбурге дебоширка разгромила сауну и избила пенсионерку из-за отказа вернуть залог

В Екатеринбурге дебоширка разгромила сауну и избила пенсионерку из-за залога

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Телеграм-канал Подъём

В Екатеринбурге клиентка-дебоширка разгромила сауну и избила пожилую сотрудницу из-за того, что ей не вернули залог. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Инции Telegram-канала, инцидент произошел, когда 65-летняя администратор сауны оказалась возвращать залог в две тысячи рублей клиентке, которая со своей компанией разрезала арбуз на бильярдном столе и испортила сукно. После этого женщина впала в ярость и начала крушить все вокруг, а затем напала на пенсионерку. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как дебоширка избивает сотрудницу и швыряет стойку.

«Она кричала, что она сотрудник банка, и ей все дозволено, что она решит все вопросы», — рассказали в заведении, передает Telegram-канал.

На место вызвали полицию, которая доставила дебоширку в отдел. В отношении женщины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Подвергшаяся нападению администратор ушла на больничный. Сообщается, что у нее на лице остались ссадины. Кроме того, женщина не может наступать на одну ногу — ее придавило стойкой, которую швыряла агрессорша. Пенсионерке планируют провести медосвидетельствование. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее пьяный россиянин забрался в дом к пенсионерке и напал на нее.

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