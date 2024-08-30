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Немецкий политик Вагенкнехт заявила о шоке после инцидента с краской

Немецкий политик Вагенкнехт заявила, что ее не запугать обливанием краской

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Nadja Wohlleben/Reuters

Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт после инцидента в Эрфурте заявила, что ее не запугать обливанием краской. Об этом политик написала в социальной сети Х.

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне, во время публичного выступления политика в Эрфурте. Вагенкнехт облил красной краской неизвестный мужчина, которого быстро схватили правоохранители. Сообщалось, что нападение якобы «как-то связано с Украиной».

«Спасибо большое за множество взволнованных вопросов: со мной все в порядке. Все еще немного ощущается шок. Но не волнуйтесь: нас не запугать!» — написала Вагенкнехт.

Как известно, партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», как и ее лидер, критикуют поставки оружия Украине и призывают к мирному разрешению конфликта.

Накануне сообщалось, что офицер полиции Свен Кюнцель заявил, что слышал «украинский» или «Украина» от нападавшего на Вагенкнехт. Полицейский подчеркнул, что на лице «Сары был шок».

Ранее в Германии выступили за прекращение помощи Украине.

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