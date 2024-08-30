Сотрудница муниципальной организации присвоила миллионы рублей

В Благовещенске сотрудница муниципального предприятия украла миллионы рублей, пользуясь своим служебным положением. В отношении женщины следственным отделом УФСБ России по области возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества в особо крупном размере с использованием должности. Об этом сообщили «Вести Амурская область» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

По предварительной информации, противоправную деятельность местная жительница совершала с июня 2022 по февраль 2024 годов — в это время женщина необоснованно начисляла себе дополнительную зарплату. Это удалось осуществить благодаря доступу к счетам организации.

В общей сложности благовещенка перевела себе 4,4 млн рублей. Фигурантке уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого сотрудников администрации района в Иркутской области обвинили в превышении полномочий.

Ранее мошенники запугали медика из Нижнего Новгорода и похитили у нее почти 8 млн рублей.