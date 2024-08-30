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Адвокат заявил, что Стрелков здоров, бодр и не стоит на учете

Адвокат Молохов заявил, что Игорь Стрелков не стоит на учете как склонный к побегу

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за призывы к экстремизму, не стоит на учете как лицо, склонное к побегу, и продолжит бороться за свое освобождение. Об этом «Газете.Ru» заявил его адвокат Александр Молохов.

«Посетили его в колонии. Он здоров, бодр, намеревается продолжать бороться за свое освобождение. По состоянию на сегодняшний день, ни на каком профилактическом учете в связи с тем, что он якобы склонен к совершению побегов, он не стоит», — сказал он.

28 августа супруга Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что администрация колонии ИК-5 повесила на ее мужа «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Позже управление ФСИН по Кировской области опровергло эту информацию.

Игорь Стрелков был задержан по обвинению в призывах к экстремизму в июле 2023 года, суд заключил его под стражу в тот же день. Уголовное дело против экс-министра обороны ДНР строится на двух публикациях в Telegram, в которых затрагивались вопросы о довольствии бойцов и ситуации вокруг Крыма. Стрелков не отрицал авторства этих постов, однако настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года суд в Москве приговорил Стрелкова к четырем годам в колонии общего режима.

Ранее Стрелков попросил очки для работы в швейном цеху колонии.

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