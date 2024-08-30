Двое пострадавших при захвате ИК в Волгограде переведены из реанимации в торакальное отделение. Об этом сообщает ТАСС.

Их состояние оценивается как тяжелое, однако стабильное. Еще двое пострадавших при попытке захвата колонии находятся в состоянии средней тяжести.

До этого сообщалось, что волгоградская колония №19, где произошел захват заложников, работает штатно.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщил ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

Ранее ФСИН решила поощрить осужденных ИК-19, помогавших сотрудникам колонии в ходе захвата.