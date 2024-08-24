Волгоградская колония, где был захват заложников, работает штатно

Исправительная колония №19 (ИК-19) в Суровикино Волгоградской области, где 23 августа был захват заложников, работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный ФСИН.

Там же добавили, что следственные действия в колонии продолжаются.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщил ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

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