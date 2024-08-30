Петербуржец забрался в вентиляцию ТЦ после закрытия и рухнул вместе с ней на пол

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который забрался в потолочную вентиляцию в торговом центре и рухнул на пол. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 29 августа в здании на улице Фучика. Как пояснили в ведомстве, в ТЦ сработала тревожная кнопка, после чего сотрудники охраны приехали на сигнал. На месте они нашли 39-летнего мужчину, который спустился с потолка. По предварительной информации, нарушитель проник в здание через служебный вход, затем забрался в техническое пространство под потолком и стал передвигаться по нему. Когда он полз в районе ресторана быстрого питания, потолок не выдержал и обвалился, а мужчина сползал по стене вниз. Это увидели сотрудники центра и вызвали правоохранителей.

«При проверке было установлено, что ранее он был судим за кражу и незаконное хранение наркотиков. Росгвардейцы доставили задержанного в 5 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств», — уточнили в ведомстве.

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