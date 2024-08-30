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Рособрнадзор оценил возможность круглогодичной сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор: идея о возможности круглогодичной пересдачи ЕГЭ не нашла поддержки

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Виталий Аньков/РИА Новости

Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что предложение о предоставлении возможности круглогодичной пересдачи ЕГЭ в специализированных центрах не нашло поддержки. Его слова приводит ТАСС.

«Идея о возможности круглогодичной пересдачи ЕГЭ в специализированных центрах… поддержки не нашла в силу того, что это требует значительных финансовых затрат», — сказал он.

Также, по его словам, это может нарушить принцип равенства в пользу тех, кто проживает в крупных городских агломерациях.

Кроме того, Круглинский рассказал, что Рособрнадзор отказался поддержать идею предоставить возможность проходить экзамены в другой форме для 11-классников, которые не не планируют поступать в вузы.

До этого 60% опрошенных школьников, проголосовали против идеи отмены ЕГЭ. Из опрошенных респондентов только 9% поддержали упразднение экзамена. Это показало исследование образовательной онлайн-платформы Умскул, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее россиянам напомнили про новый порядок поступления на целевое обучение.

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