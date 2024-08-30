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Часть Харькова осталась без электричества

«Страна.ua»: часть Харькова осталась без электроэнергии после взрывов

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Часть Харькова осталась без электроэнергии после взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В части Харькова пропал свет после взрывов», — говорится в публикации.

Официальная информация об отсутствии света в городе пока не поступала.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.

28 августа сообщалось, что в Киеве и двух областях Украины экстренно отключили электроэнергию.

26 августа «ДТЭК» сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии на всей территории Украины на фоне атак ВС России. Во время ракетной атаки пропал свет в студии телемарафона, сообщало издание «Страна.ua».

В тот же день украинские СМИ сообщали, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В ряде городов, в том числе в украинской столице, было остановлено водоснабжение. «Страна», ссылаясь на очевидцев, также заявила о поражении подстанции в Усатово Одесской области.

Ранее на Украине назвали «огромными» потери генерирующих мощностей.

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