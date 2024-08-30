Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Улан-Удэ ребенок отправился с друзьями в магазин и оказался на дне карьера

В Улан-Удэ восьмилетняя девочка ушла под воду в карьере

close
Pixabay

В Улан-Удэ на дне карьера нашли ребенка, которая пропала накануне. Об этом сообщает kp.ru.

Девочка пошла с друзьями в магазин, который находился в садоводстве «Тепловик» и не вернулась домой. Родители обратились в правоохранителям и специалисты оперативно организовали поиски.

Изначально мероприятия проводились на суше, но позже было принято решение обследовать затопленный карьер. В результате около водоема нашли футболку, штаны и тапочки ребенка. В результате во время поисков под водой на дне обнаружили пропавшую. Спасти ее не удалось.

Выяснилось, что ребенок с друзьями отправился к водоему, где они плавали. Девочка ушла под воду, но дети не рассказали об этом взрослым.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. На данный момент проводится проверка. Специалисты ведомства осматривают место и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Известно, что ребенок рос в благополучной семье.

Ранее в Тюмени девятилетний мальчик и его знакомая отправились купаться на реку и ушли под воду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами