В Улан-Удэ ребенок отправился с друзьями в магазин и оказался на дне карьера

В Улан-Удэ на дне карьера нашли ребенка, которая пропала накануне. Об этом сообщает kp.ru.

Девочка пошла с друзьями в магазин, который находился в садоводстве «Тепловик» и не вернулась домой. Родители обратились в правоохранителям и специалисты оперативно организовали поиски.

Изначально мероприятия проводились на суше, но позже было принято решение обследовать затопленный карьер. В результате около водоема нашли футболку, штаны и тапочки ребенка. В результате во время поисков под водой на дне обнаружили пропавшую. Спасти ее не удалось.

Выяснилось, что ребенок с друзьями отправился к водоему, где они плавали. Девочка ушла под воду, но дети не рассказали об этом взрослым.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. На данный момент проводится проверка. Специалисты ведомства осматривают место и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Известно, что ребенок рос в благополучной семье.

Ранее в Тюмени девятилетний мальчик и его знакомая отправились купаться на реку и ушли под воду.