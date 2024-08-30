Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На предприятии в Дзержинске разлилась карболовая кислота

NewsNN: на предприятии «Астат» в Дзержинске разлился фенол

close
Виталий Тимкив/РИА Новости

На предприятии «Астат» в Дзержинске разлился фенол (карболовая кислота). Об этом сообщается в Telegram-канале портала NewsNN.

Уточняется, что вещество попало на бетонное покрытие и почву. По данным источника портала, место загрязнения засыпали песком и утилизировали. Сейчас Роспотребнадзор исследует воздух в зоне ближайшей застройки. На самом предприятии никто не пострадал.

Карболовая кислота — органическое соединение, возглавляющее класс фенолов. При стандартных условиях представляет собой бесцветные игольчатые кристаллы, розовеющие на воздухе и с характерным запахом. Вещество токсично и является сильным ирритантом.

В январе на Ленинградском шоссе в Москве произошла авария, в ходе которой с фуры опрокинулся 17-тонный контейнер с химвеществом. Как выяснилось позднее, грузовик перевозил фторсодержащую кислоту. При падении контейнер пробил топливный бак, из-за чего по дороге разлилось 450 литров дизельного топлива.

Ранее трое детей получили ранения во время химического опыта в детском лагере в Туле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами