На предприятии в Дзержинске разлилась карболовая кислота

На предприятии «Астат» в Дзержинске разлился фенол (карболовая кислота). Об этом сообщается в Telegram-канале портала NewsNN.

Уточняется, что вещество попало на бетонное покрытие и почву. По данным источника портала, место загрязнения засыпали песком и утилизировали. Сейчас Роспотребнадзор исследует воздух в зоне ближайшей застройки. На самом предприятии никто не пострадал.

Карболовая кислота — органическое соединение, возглавляющее класс фенолов. При стандартных условиях представляет собой бесцветные игольчатые кристаллы, розовеющие на воздухе и с характерным запахом. Вещество токсично и является сильным ирритантом.

В январе на Ленинградском шоссе в Москве произошла авария, в ходе которой с фуры опрокинулся 17-тонный контейнер с химвеществом. Как выяснилось позднее, грузовик перевозил фторсодержащую кислоту. При падении контейнер пробил топливный бак, из-за чего по дороге разлилось 450 литров дизельного топлива.

Ранее трое детей получили ранения во время химического опыта в детском лагере в Туле.