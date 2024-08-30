Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео момента жесткой посадки самолета под Красноярском

Опубликовано видео момента жесткой посадки «Аэропракт А-22» под Красноярском

close
«Проспект Мира»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Проспект Мира»

Появилось видео момента жесткой посадки легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» в районе аэродрома «Кузнецово» в Красноярском крае. Кадры доступны в Telegram-канале «ЧП Красноярск».

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 30 августа около 18:00 по местному времени (13:00 мск) воздушное судно типа «Аэропракт А-22» в ходе выполнения частного полета совершило жесткую посадку в Березовском районе и получило повреждения.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, пилот при заходе на посадочную полосу обнаружил техническую неисправность и осуществил жесткую посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Ленинградской области начинающий пилот не справился с управлением и посадил самолет на крышу. Авария при посадке легкомоторного самолета произошла 17 августа на аэродроме в деревне Гостилицы Ломоносовского района.

В начале августа в калининградском аэропорту самолет отправили на второй круг из-за кошки, выбежавшей на взлетно-посадочную полосу. Как рассказал очевидец, находившийся в тот момент в аэропорту, самолет, который выполнял рейс из Кирова в Калининград, уже начал снижение, но внезапно на летном поле появилась кошка.

Ранее пилот легкомоторного самолета не справился с управлением и сбил пенсионерку на велосипеде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами