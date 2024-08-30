Появилось видео момента жесткой посадки самолета под Красноярском

Появилось видео момента жесткой посадки легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» в районе аэродрома «Кузнецово» в Красноярском крае. Кадры доступны в Telegram-канале «ЧП Красноярск».

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 30 августа около 18:00 по местному времени (13:00 мск) воздушное судно типа «Аэропракт А-22» в ходе выполнения частного полета совершило жесткую посадку в Березовском районе и получило повреждения.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, пилот при заходе на посадочную полосу обнаружил техническую неисправность и осуществил жесткую посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Ленинградской области начинающий пилот не справился с управлением и посадил самолет на крышу. Авария при посадке легкомоторного самолета произошла 17 августа на аэродроме в деревне Гостилицы Ломоносовского района.

В начале августа в калининградском аэропорту самолет отправили на второй круг из-за кошки, выбежавшей на взлетно-посадочную полосу. Как рассказал очевидец, находившийся в тот момент в аэропорту, самолет, который выполнял рейс из Кирова в Калининград, уже начал снижение, но внезапно на летном поле появилась кошка.

Ранее пилот легкомоторного самолета не справился с управлением и сбил пенсионерку на велосипеде.