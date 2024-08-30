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В Тыве экс-глава управления ФНС получила 12 лет колонии

В Тыве экс-глава управления ФНС получила 12 лет колонии за хищение 31 млн рублей

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Кызылский городской суд приговорил бывшего регионального руководителя управления ФНС России Веронику Суге-Маадыр к 12 годам лишения свободы за хищение 31 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

Также она лишена права занимать ряд должностей на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года, ей назначен штраф на сумму 5,5 млн рублей.

Кроме того, осужден ее супруг и эксперт инспекции регионального ФНС. По данным следствия, осужденные похитили у одной из коммерческих организаций Кызыла более 31 млн рублей. На похищенные деньги экс-глава ФНС Тывы вместе с мужем купила в Москва две квартиры, оформив их на родственников.

До этого сообщалось, что Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя и бывшего совладельца «Открытие Холдинга» Вадима Беляева по делу о мошенничестве. Незадолго до этого основатель «Открытие Холдинга» сменил фамилию на Вольфсон и переехал в США.

Ранее в России нашли таинственную компанию, которая за год заработала 3,4 триллиона рублей.

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