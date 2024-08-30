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Сотрудника вуза, напавшего на дочь экс-жены Аршавина из-за грубого ответа, задержали

В Петербурге задержали мужчину, напавшего на дочь экс-жены Аршавина в ТЦ

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Global Look Press

В Петербурге задержали 59-летнего мужчину, который напал на 13-летнюю дочь экс-жены бывшего нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина из-за дерзкого ответа. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Нападавшего мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Отмечается, что пострадавшая девочка не обращалась за медицинской помощью.

Инцидент произошел в торговом центре на Морской набережной. Сотрудник одного из вузов города зашел в супермаркет и увидел компанию подростков, которые шумно себя вели. Он сделал им замечание, а затем настиг девочку, которая якобы ему нагрубила, и напал на нее. Мужчина схватил ее за шею, начал толкать и пинать.

Позже выяснилось, что девочкой является дочь модели Алисы Казьминой, которая состояла в браке Аршавиным. Мать сообщила, что с девочкой все в порядке.

Ранее велосипедист наехал на мальчика, а затем избил его в Краснодаре.

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