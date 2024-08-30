Рособрнадзор оставит второй результат пересдачи ЕГЭ

Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что большинство участников обсуждения улучшения государственной итоговой аттестации считают нужным оставлять второй результат пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Круглинского, решение дать выпускникам возможность пересдать один из экзаменов очень положительно оценивается всеми коллегами.

«Была определенная дискуссия, дать ли возможность выбирать между первым и вторым результатом или оставить только второй, большинство все же склонилось, что надо оставлять именно второй результат, чтобы попытка была осознанная», — сказал он.

До этого в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что школьникам нельзя будет использовать в сочинениях по русскому языку на Основном государственном экзамене и ЕГЭ примеры из аниме, комиксов и компьютерных игр, поскольку они изучают достаточно классической литературы для аргументации.

До этого на сайте Федерального института педагогических измерений были опубликованы проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году.

Ранее депутат Госдумы назвал введение ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой.