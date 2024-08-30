Мужчина месяцами отравлял кока-колу жены, чтобы жениться на падчерице

Мужчина из США месяцами отравлял кока-колу своей жены, чтобы жениться на ее дочери от другого брака, пишет Complex.

Как пишут СМИ, после того, как 51-летняя Лиза Бишоп из Индианы в шестой раз оказалась в больнице с подозрением на отравление, делом заинтересовалась полиция. В ходе расследования выяснилось, что супруг американки, 71-летний Альфред Руф, в течение нескольких месяцев отравлял ее кока-колу.

Мужчина объяснил, что делал это, потому что хотел жениться на ее падчерице. Он признал свою вину, но сообщил полиции, что автором идеи с отравлением была именно дочь Лизы, с которой он вступал в интимную связь.

Руф был признан судом виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и приговорен к четырем годам тюремного заключения. После отбытия наказания Альфреда ждет пятилетний испытательный срок.

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