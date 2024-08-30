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В Минздраве Курской области назвали число пострадавших при атаке ВСУ

Минздрав Курской области: 219 человек пострадали за время атаки ВСУ

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Илья Питалев/РИА Новости

Врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко заявил, что число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион выросло до 219. Его слова приводит ТАСС.

«С 6 августа 2024 года в результате обстрелов Курской области среди мирного населения пострадало 219 человек, в том числе 11 детей», — сказал он.

По его словам, на стационарном лечении на данный момент находится 65 человек, включая двоих детей. Он добавил, что пострадавшим оказывается медпомощь.

Пять медицинских организаций в приграничных районах региона остановили плановый прием пациентов.

Накануне замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров рассказал, что пострадавшие от атак Украины и эвакуированные из приграничных районов Курской области получили материальную помощь на сумму 1,6 млрд рублей. Чиновник уточнил, что выплаты были произведены по 71 тыс. поданных заявлений.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.

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