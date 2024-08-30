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Массовые мероприятия запретили в Волынской области после стрельбы у военкомата

В Волынской области запретили массовые мероприятия после стрельбы у военкомата

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РИА «Новости»

Массовые мероприятия запретили проводить в Волынской области Украины без согласования после стрельбы возле Луцкого территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог военкомата). Об этом сообщил глава Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко в Telegram-канале.

Решение было принято из-за ситуации с безопасностью и в ответ на случаи нарушения общественного порядка в регионе.

Для организации мероприятий организаторы теперь должны обращаться в местный орган исполнительной власти не позднее чем за 10 дней до даты проведения. В случае проведения мероприятий на территории общины необходимо согласование с районной военной администрацией.

В ночь на 27 августа неизвестный мужчина в Луцке открыл огонь. Как сообщали украинские СМИ, он напал на военных (предварительно, сотрудникам ТЦК), несших службу на объекте.

Военные открыли ответный огонь, один из них получил ранение, при этом нападавший смог скрыться.

Ранее было раскрыто число задержанных на Украине за поджоги автомобилей военных.

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