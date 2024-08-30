Под Красноярском экстренно сел легкомоторный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Проспект мира».

Уточняется, что инцидент произошел около аэродрома Кузнецово. Как утверждают источники канала, у Аэропракта A-22 отказал двигатель, в связи с чем он совершил вынужденную посадку вне полосы. Пострадавших нет.

18 августа сообщалось, что в Ленинградской области начинающий пилот не справился с управлением и посадил самолет на крышу.

До этого, приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G. По информации журналистов, на борту самолета находились два человека — Сергей Федоров и Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

Ранее легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии.