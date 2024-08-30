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В Российском университете транспорта не смогли ответить, с чем связано задержание замдиректора

В Российском университете транспорта подтвердили задержание замдиректора за взятку

В Российском университете транспорта не смогли ответить на вопрос «Газеты.Ru» о причинах задержания замдиректора по воспитательной работе Марины Филипповой. Там отметили, что вуз оказывает содействие следствию.

«Российский университет транспорта подтверждает информацию о заключении под стражу заместителя директора Юридического института РУТ Марианны Филипповой. Университет оказывал необходимое содействие следствию. За комментариями по вопросу следственных действий просим обращаться в правоохранительные органы», — сказали там.

30 августа Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю директора института по учебно-методической работе РУТ (МИИТ) Марианне Филипповой по делу о получении взятки. Судья удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Филиппову до 22 октября. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее силовики задержали преподавателя РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо за организацию незаконной миграции граждан Нигерии.

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