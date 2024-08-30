В образовательных учреждениях в РФ усилили меры безопасности

Меры безопасности усилили в образовательных учреждениях на территории РФ в преддверии начала нового учебного года. Об этом рассказала глава управления обеспечения охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Мария Кольцова, передает РИА Новости.

Она отметила, что для проведения торжественных линеек в школах планируется привлечь более 100 тыс. правоохранителей.

«Приняты усиленные меры безопасности образовательных организаций. Наружные наряды полиции приближены к местам проведения мероприятий», — подчеркнула Кольцова.

30 августа издание РБК со ссылкой на три источника в московских школах сообщило, что в российской столице линейки в честь начала нового учебного года проведут внутри образовательных учреждений, а не на улице. Более того, на мероприятиях в День Знаний не будут присутствовать родители детей.

По данным журналистов, соответствующее решение было принято ради обеспечения безопасности учеников. Еще одной причиной стала жаркая погода, 1 сентября в Москве ожидается повышение температуры воздуха до +30°C.

Ранее в Белгородской области ряд детских учреждений обклеили защитной пленкой.