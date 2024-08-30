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Вильфанд подвел итоги погоды за летний период

Вильфанд: температура в августе почти на всей территории РФ превышала норму

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Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Практически во всех регионах России в августе были зафиксированы температурные аномалии, отмечалось превышение нормы в течение месяца. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В большинстве регионов России температура отмечалась выше нормы, в ближайшие дни существенно ситуация не изменится», — заявил он.

Вильфанд добавил, что только на юге Урала, на Чукотке, а также на северо-востоке Якутии температура в августе была около нормы, тогда как на Чукотке — несколько ниже нормы.

Также научный руководитель Гидрометцентра РФ отметил, что в августе существенно уменьшился уровень пожарной опасности. Это связано с понижением температуры в сравнении с другими летними месяцами.

Среди прочего Вильфанд спрогнозировал, что практически на всей территории страны 1 сентября ожидается температура, близкая к рекордным значениям — выше нормы на 4-8 °С.

Также научный руководитель Гидрометцентра подвел итоги лета и обратил внимание, что лето в Москве было теплее предыдущего на 2,1 °С. Так, в июне и июле этого года летняя температура воздуха в среднем была на 2,1 °С выше нормы, тогда как в августе — на 1,2 значения. Вильфанд подчеркнул, что июнь в Москве стал тропическим по количеству осадков, их было больше нормы в 2,5 раза.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первая декада сентября в Центральной России будет по-летнему теплой, тогда как во вторую декаду месяца температура начнет возвращаться к осенней норме.

Ранее москвичей предупредили о жаре в выходные.

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