Более полумиллиона человек посетили Новый Херсонес в первый месяц его открытия

Более полумиллиона человек посетили Новый Херсонес в первый месяц после открытия. Об этом сообщается в Telegram-канале музейно-храмового комплекса.

Отмечается, что комплекс стал самым популярным культурным объектом России по данным «Медиалогии».

«Первых гостей Новый Херсонес принял 30 июля. На сегодняшний день число посетителей превысило отметку в полмиллиона человек, несмотря на то что комплекс работает еще в тестовом режиме. Благодарственные отзывы поступают не только от гостей из всех регионов России, но и из Нигерии, Армении, Ливана и других дружественных стран», — говорится в сообщении.

На текущий момент в комплексе открыт Музей Крыма и Новороссии. За первый месяц он принял 137 тысяч человек. Кроме того, в скором времени в экспозиции Крыма и Новороссии будет запущен аудиогид, который превратит посещение в иммерсивный спектакль.

Также продолжается развитие событийной части музейно-храмового комплекса. Одним из важных стал старт молодежного историко-культурного форума «Истоки», первый заезд которого объединил более 200 участников из 38 регионов России.