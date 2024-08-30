Восьмилетний мальчик провалился в дыру с кипятком в Ростовской области

В Ростовской области ребенок получил ожоги, провалившись в дыру с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, мальчик провалился в дыру, внутри которой был кипяток, и ошпарился. В результате его доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у ребенка ожоги первой и второй степени.

Сообщается, что яма, в которую упал мальчик, образовалась из-за прорыва трубы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ответственных за поврежденные коммуникации.

До этого две женщины, проживающие в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, облили друг друга кипятком. В отношении одной из них возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее россиянин из ревности обварил подругу кипятком, облил растворителем и пытался сжечь.