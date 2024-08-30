Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Восьмилетний мальчик провалился в дыру с кипятком в Ростовской области

Mash: в Ростовской области восьмилетний мальчик провалился в дыру с кипятком

close
СК РФ по Ростовской области

В Ростовской области ребенок получил ожоги, провалившись в дыру с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, мальчик провалился в дыру, внутри которой был кипяток, и ошпарился. В результате его доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у ребенка ожоги первой и второй степени.

Сообщается, что яма, в которую упал мальчик, образовалась из-за прорыва трубы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ответственных за поврежденные коммуникации.

До этого две женщины, проживающие в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, облили друг друга кипятком. В отношении одной из них возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее россиянин из ревности обварил подругу кипятком, облил растворителем и пытался сжечь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами