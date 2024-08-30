Журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области РФ. О поездке она выпустила соответствующий материал.

Из него следует, что Филп была в городе Суджа и в одной из расположенных поблизости деревень, где стала свидетелем того, как украинские военные пытаются дискредитировать ВС РФ в глазах местных жителей. Для этого, по ее словам, они используют подготовленные заранее видеоматериалы.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела в отношении журналистов, незаконно проникших в Суджу Курской области через границу.

Они заведены на корреспондента немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) Николаса Симона Коннолли и репортера украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.

Ранее американский журналист назвал цель западных СМИ в Курской области.