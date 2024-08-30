Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналистка британской Times незаконно побывала в Курской области

В Курской области незаконно побывала журналистка Times Кэтрин Филп

close
Global Look Press

Журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области РФ. О поездке она выпустила соответствующий материал.

Из него следует, что Филп была в городе Суджа и в одной из расположенных поблизости деревень, где стала свидетелем того, как украинские военные пытаются дискредитировать ВС РФ в глазах местных жителей. Для этого, по ее словам, они используют подготовленные заранее видеоматериалы.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела в отношении журналистов, незаконно проникших в Суджу Курской области через границу.

Они заведены на корреспондента немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) Николаса Симона Коннолли и репортера украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.

Ранее американский журналист назвал цель западных СМИ в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами